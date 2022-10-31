Rusya çekildi, Türkiye-Ukrayna-BM devam etme kararı aldı
Rusya, tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Türkiye, Ukrayna ve BM yeni harekat planı oluşturdu.
Rusya'nın 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkıyatında yeni bir plan oluşturdu.
Reuters'ın haberine göre, Türkiye-Ukrayna-BM üçlüsü, 'Tahıl Koridoru' anlaşması uygulamasının devamına yönelik 16 geminin anlaşma kapsamında ilerlemesini sağlayacak bir hareket planı oluşturdu.
BM Sözcüsü, "Türk ve BM ekiplerinin Karadeniz tahıl anlaşması kapsamında gemı· denetı·mlerı·ne yenı·den başladı" açıklamasında bulundu.
Rusya, Ukrayna'nın 'Sivastopol'da İngiliz uzmanlar tarafından destekli bir saldırı düzenlediği' ve 'Karadeniz'de sivil gemilerin güvenliğini sağlayamadığı' gerekçelerini öne sürmüş, "belirsiz bir süre için" anlaşmadan çekilmişti
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