Rusya'dan Türkiye açıklaması: Feribot hattı yeniden başlayabilir

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:48

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:48

Rusya'nın ilhak ettiği sözde Kırım parlamentosunun başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım ve Türkiye arasındaki feribot hattının gelecekte yeniden faaliyete geçebileceğini söyledi.

Konstantinov, "Bu, gerçekleştirilmesi kolay bir proje ve (feribot hattının başlatılmasının) oldukça mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye ile ticari, turistik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önceden planlandığını anlatan Konstantinov, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim için geleneksel bir ortak. Mevcut standartlara göre oldukça bağımsız bir politika izliyor. Aramızda pek çok geleneksel bağ kurulmuştur."

Kırım ile Türkiye arasındaki feribot seferleri, 2017 yılında yaptırımlar nedeniyle durdurulmuştu.

Sözde Yalta yönetimi başkanı Yanina Pavlenko da kısa süre önce İstanbul'un Beylikdüzü ilçesiyle bir kardeşlik anlaşması imzalamayı planladıklarını söyledi.