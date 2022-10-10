Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çağrı: Görüşme için yer temin etmeye hazırız
Rusya, Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşmesi için aktif rol oynadığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Mihail Bogdanov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında ilişkilerin normalleşebilmesi adına arabulucuk rolü oynadığını ifade etti.
El-Ekber gazetesinin aktardığına göre Bogdanov, "Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine bu süreçte aktif rol oynuyor" dedi.
Bogdanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirecek görüşme için bir yer temin edebileceklerini de söyledi.
Öte yandan El-Ekber gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda Türkiye ve Suriye'nin ortak mutabakata varmasının normalleşme sürecini kolaylaştırdığını yazdı.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da yaptığı bir konuşmada, "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor." dedi.
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