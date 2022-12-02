Rusya'dan Türkiye'ye mesaj: Esad ile görüşmeyi dikkate almalı
Rus diplomat Aleksandr Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Moskova'da bir görüşme ayarlamak için çalıştıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Moskova'da bir görüşme ayarlamak için çalıştığını söyledi.
Lavrentyev, Erdoğan ve Esad'ın, Rusya'da bir araya gelme olasılığının "her zaman mevcut" olduğunu belirterek, Moskova'nın bunu desteklediğini dile getirdi.
Lavrentyev, "Türkiye bu görüşmeyi dikkate almalıdır. Böyle bir toplantının genel olarak olumlu ve faydalı olacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz" dedi.
Rusya'nın, Erdoğan'ın Suriye ile yakınlaşmak istediğini düşündüğünü kaydeden Lavrenyev, ancak iki ülke arasında iki sorun faktörünün olduğunu aktardı.
Lavrenyev, bu sorunları, "Türk askerlerinin Suriye topraklarındaki varlığı ve Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği destek" olduğunu söyledi.
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