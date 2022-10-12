Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Esad'la görüşme' açıklaması: Olabilir, olmayabilir

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:31

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktidara yakın 24 TV‘de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesi olacak mı?” sorusu üzerine Kalın, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Putin ile bir görüşme yapacağını söyledi.

“Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye birçok meselede önemli adımlar attı. Gelinen aşamada buradaki rolü ne olacak? İstanbul’da, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir araya getirilmesi Astana’da görüşülecek mi?” sorusuna ise Kalın, “Biz, öncelikle diplomasinin kapısını açık tutmak istiyoruz. Savaş şiddetlenince ki şu anda maalesef şiddeti artacak gibi görünüyor. ‘Artık diplomasinin zemini kalmadı’ diye düşünenler genelde yanılırlar. Tam tersine diplomasi böyle dönemlerde daha da önemli hale gelir” yanıtını verdi.

“SURİYE’DE PLANLANMIŞ BİR ŞEY YOK”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşebileceği yönündeki iddia ve yorumlar üzerine de Kalın şu yanıtı verdi:

“Şimdi, şu anda böyle bir siyasi zemin yok. Böyle bir arayışın içerisinde değiliz ama Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler, ‘Diplomaside kapıyı kapatmak diye bir şey olmaz.’ Kendisinin talimatlarıyla istihbarat başkanı görüşüyorlar, konu bazlı zaten görüşmeler yapıyorlar. Bunu kendisi de bir müddettir söylüyor. Bunun dışında kendisinin bize, ‘siyasi kanaldan görüşmeler yapın’ tarzında bir talimatı olmadı ama onu bir ihtiyat kaydı olarak koydu. Yarın öbür gün ülkemizin çıkarları gerektirdiğinde belki bu görüşme de olabilir, olmayabilir ama şu anda hemen bugünden yarına böyle planlanmış bir şey yok. Bizim Suriye konusundaki bakış açımız da belli. Orada şeffaf, uluslararası hukuka uygun, kucaklayıcı ve kuşatıcı, seçim yapmak suretiyle bir hükümetin işbaşına gelmesi, bu iç savaşın sona erdirilmesi ve Suriye’de şartlar olgunlaştığı zaman da Türkiye’deki mültecilerin ülkelerine geri dönmesi. Buna da Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yani gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yapmalarını sağlayacak çalışma devam ediyor.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine “Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama ‘Mümkün değildir’ ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz” demişti.