Associated Press: Esad, Erdoğan'ın 'Şam'a heyet gönderme' teklifini reddetti; üçüncü ülke önerdi
Associated Press’in (AP) Lüblanlı bir siyasetçiye dayandırarak aktardığı habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İranlılar üzerinden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a, Türk yetkilileri görüşme yapmak için Şam’a göndermeyi teklif ettiği ancak Esad'ın reddettiği iddia edildi. Habere göre Esad, üçüncü bir ülkede görüşülebileceği yanıtını verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşme olasılığına dair açıklamaları gündem olurken Associated Press’e konuşan Lübnanlı bir siyasetçi, Erdoğan’ın İran aracılığıyla Şam’a mesaj gönderdiğini iddia etti. Lübnanlı siyasetçi, Türkiye’nin Şam’a bir heyet göndermeye hazır olduğunu ilettiği ancak Esad’ın reddederek üçüncü bir ülkede görüşmeyi uygun bulduğunu söyledi.
T24'te yer alan habere göre, Associated Press’e konuşan ancak ismini vermek istemeyen Lübnanlı bir siyasetçi Türkiye’nin İran aracılığıyla Suriye’ye mesaj gönderdiğini söyledi. Siyasetçi, Erdoğan’ın Şam’a Türk yetkililer göndermeye hazır olduğunu söylediğini ancak Esad’ın bunu reddederek üçüncü bir ülkede görüşmeye açık olduğunu belirttiğini iddia etti.
TÜRK YETKİLİ REDDETTİ
Haberle ilgili konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İran aracılığıyla herhangi bir iletişim olduğunu reddederek Tahran’ın Suriye konusunda Türkiye’ye karşı pozisyonda olduğunu söyledi. Yetkili, Rusya’nın Türkiye’yi Suriye’yle normalleşmeye teşvik ettiğini ancak henüz bir gelişme olmadığını söyledi.
ERDOĞAN'DAN ESAD'LA GÖRÜŞME AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erdoğan partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad ve Sisi ile görüşme olur mu sorusuna Erdoğan, "Olabilir" dedi.
"İkinci görüşme ne zaman olur, tarih verilir mi" sorusuna da "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" yanıtını verdi.
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