Rusya'dan Türkiye'ye yanıt: Güvenlik girişimi gündeme gelmişti!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Karadeniz'deki ticari gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik girişimini değerlendirdiklerini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:03
Rusya'dan Türkiye'ye yanıt: Güvenlik girişimi gündeme gelmişti!
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin,  Türkiye'nin Karadeniz'deki ticari gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik girişimini değerlendirdiklerini söyledi.

Verşinin, Rusya'nın Karadeniz'de deniz taşımacılığı güvenliği kurallarını belirleme çabalarına katılıp katılmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda bizim tarafımızdan değerlendirilmekte olan bu tür fikirlerden haberdarız." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir anlaşma imzalanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda BM ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


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