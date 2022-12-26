Rusya'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklaması: Önlemek için her şeyi yapacağız

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:08

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rossiyskaya gazetesine "Halkımız, toprağımız, gerçeğimiz" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Dmitri Medvedev, Rusya'nın "üçüncü bir dünya savaşını ve nükleer felaketi önlemek için her şeyi yapacağını" söyledi.

Medvedev, "Eğer bunları (Rusya'ya uygun maksimum güvenlik garantileri) alamazsak, gerginlikler sonsuza kadar devam edecektir. Dünya, Üçüncü Dünya Savaşı ve nükleer felaketin eşiğinde sallanmaya devam edecektir. Bunları önlemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BATI İLE İLİŞKİLERDE ARTIK GÜVEN SÖZ KONUSU DEĞİL"

NATO'yu, doğuya doğru genişletme girişimlerinin Moskova ile "savaş hazırlığı" olduğunu savunan Medvedev, "Bağımsız ve egemen devletlerin Anglo-Sakson dünyasıyla ilişkilerinde, mevcut konfigürasyonda güvenin, ortakların dürüstlüğüne dair umudun, sözlerine sadakatlerinin ve hatta güzelce ifade edilmiş kendi ilkelerinin bile söz konusu olamayacağı artık kesin olarak açıktır" dedi.

Medvedev, aynı zamanda Rusya'nın "artık Batı'da konuşacak ve müzakere edecek kimsesi, konuşacak hiçbir şeyi ve bunu yapmak için hiçbir nedeni olmadığını" dile getirerek, mevcut ve eski Batılı liderlerin eylem ve işlemlerinin çarpıcı bir şekilde "alaycı" olduğunu ileri sürdü.

Medvedev, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının "Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman vermek" amacıyla tasarlandığı yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Yani, başlangıçta kanlı bir savaşa hazırlanmak için tasarlandılar. Kiev'in neo-Nazileri bunu 'medeni Avrupalıların' göz yumması ya da doğrudan desteğiyle yaptı" diye konuştu.