Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Batı yüzünden savaş halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirterek, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi" dedi.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:02
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Batı yüzünden savaş halindeyiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'da devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetlerin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Peskov, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı" ifadesini kullandı.

Sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirten Peskov, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor" diye konuştu.


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