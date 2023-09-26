Rusya'dan Ukrayna çıkışı: Belgorod ve Kursk'a saldırı girişimi engellendi
Rusya, Ukrayna'nın, Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 7 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, Kursk bölgesi hava sahasında 4 İHA'nın yok edildiği kaydedildi.
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