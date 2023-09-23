Ukrayna'dan Sivastopol mesajı: Rus generaller dahil 9 kişi öldü

Ukrayna’nın Sivastopol’daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun karargahına dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 16:08
Ukrayna'dan Sivastopol mesajı: Rus generaller dahil 9 kişi öldü
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Ukrayna’nın dün Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosunun karargahına gerçekleştirdiği füzeli saldırı gündemdeki yerini koruyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, füzeli saldırıda aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Budanov, “Yaralılar arasında General Romanchuk da var” diye konuştu.

Ukraynalı bir askeri kaynak ise BBC’ye saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca saldırı sırasında karargahta Rus donanmasının üst düzey isimlerinin toplantıda olduğu iddia edildi.


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Ukrayna

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