Rusya'dan Ukrayna çıkışı: Son bir günde 300’den fazla Ukrayna askeri öldü
Rusya, Harkov ve Herson bölgelerinde son bir gün içerisindeki çatışmalarda 300’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, 1000’e yakınının ise yaralandığını duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin Harkov’da Ukrayna pozisyonlarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılarda bulunduğunu belirterek, İzyum ve Kupyansk yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusunun 250’ye yakın askerini kaybettiğini iddia etti.
Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerinde Herson bölgesinde Belogorka ve Kostromka yerleşim birimi yakınlarında Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna askeri birliklerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediğini ifade etti.
Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Voznesensk yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 45 bin ton mühimmatın bulunduğu deponun imha edildiğini aktararak, “Son bir gün içerisinde bu operasyonların yapıldığı yönlerdeki çatışmalarda Kiev rejiminin 300’den fazla askeri öldü, bine yakını yaralandı” dedi.
Konaşenkov, Çerkası bölgesinde Rogi yerleşim birimi yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin motorlu piyade rezerv birliklerinin geçici konuşlandığı noktayı vurduklarını, Donetsk bölgesinde Konstantinovka, Artyömovsk (Bahmut), Slavyansk yerleşim birimlerinde ve Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim biriminde komuta merkezlerini yok ettiklerini bildirdi.
Sözcü Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde Poltavka, Dnipro bölgesinde Kalinovskoye ve Donetsk bölgesinde Novomihaylovka yerleşim birimi yakınlarındaki cephanelikleri vurduklarını belirterek, Kramatorsk’ta da çok namlulu roketatar sistemi tamir atölyesini yok ettiklerini kaydetti.
Konaşenkov ayrıca, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 293 uçak, 153 helikopter, 1938 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 891 tank ve zırhlı araç, 831 çok namlulu roketatar, 3 bin 379 obüs ve havan topu, 5 bin 499 özel askeri araç imha edildi” diye konuştu.
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