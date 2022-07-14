Rusya'dan Ukrayna çıkışı: Ukrayna ordusu Donetsk’te önemli kayıplara uğruyor

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:46

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin basına bilgi verdi.

İgor Konaşenkov, dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli ‘Kalibr’ füzeleriyle Zaporijya’da yüksek voltajlı ekipman fabrikası sahasında hangarlarda saklı çok namlulu roketatarların yok edildiğini bildirerek, Rus uçaklarının yüksek hassasiyetli silahlarla 4 komuta merkezi ile 3 cephaneliği yok ettiğini belirtti.

Konaşenkov, Rus uçaklarının havada Ukrayna’ya ait Slavyansk’ta bir Su-24, Troitskoye’de bir Mig-29 savaş uçağını vurduğunu kaydederek, Rus hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 249 uçak, 137 helikopter, 1534 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 50 tank ve zırhlı araç, 744 çok namlulu roketatar, 3 bin 145 obüs ve havan topu, 4 bin 292 özel askeri araç yok edildi” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna askeri birliklerinin önemli kayba uğradığını öne sürerek, yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde Bereznegovatoye yerleşim birimi yakınlarında, Donetsk bölgesinde Konstantinovka ve Kramatorsk’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35. Denizci Birlikleri, 54. Mekanize Birlikleri ve 81. Havacı Birlikleri ile 109. Bölgesel birliklerinin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların vurulduğunu ifade etti.

'ZAPORİJYA'DA MEKANİZE BİRLİKLERİNİN GEÇİCİ YERLİM NOKTASI VURULDU'

İgor Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda Ukrayna birliklerinin 1000’e yakın askerin, 100’den fazla askeri teknik araç ve silahın etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Çasov Yar’da Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla milliyetçi güçler ve yabancı paralı savaşçılardan oluşan Ukrayna ordusunun 14. Mekanize birliğinin geçici yerleşim noktasının vurduğunu söyleyerek, bu saldırı sonucunda 43 savaşçının öldüğünü, yaklaşık 170’inin de yaralandığını kaydetti.

Konaşenkov ayrıca, Zaporijya bölgesinde Malaya Tokmaçka yerleşim birimi civarında yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun 97. Taburuna ait 60. Mekanize Birliklerinin geçici yerleşim noktasının vurulduğunu aktararak, burada da 30 milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini, 37’sinin yaralandığını ifade etti.