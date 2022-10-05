Rusya'dan Ukrayna mesajı: Bu topraklar, Rusya ile sonsuza dek olacak

05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:49

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları imzaladığına işaret ederek, "Ülkemiz bugünden itibaren hukuki boyutta büyüdü. Bu çok önemli" dedi.

Peskov, Rus ordusunun, bu bölgelerin bazı yerleşim birimlerinden çekilmesini değerlendirerek, "Burada çelişki yok. Bu topraklar, Rusya ile sonsuza dek olacak. Belirli yerler geri alınacak" diye konuştu.

Putin'in "özel askeri operasyonun statüsünde değişiklikle ilgili konuşma yapacağı" yönündeki iddialara değinen Peskov, bu konuda herhangi bir kararın alınmadığını ve bu iddiaların "yalan" olduğunu ifade etti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, Rusya'nın olayla ilgili soruşturma sürecine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

'ABD, UKRAYNA MESELESİNE DOĞRUDAN DAHİL'

Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS ile Kırım’ın vurulabileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Bu tür açıklamalara, ABD'nin bu meseleye dahil olduğunu dolaylı ve doğrudan doğruluyor. Bu, son derece tehlikeli durum yaratıyor" ifadesini kullandı.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'in, Rus güvenlik şirketi Wagner’i Donbas’taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014’te kurduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "Prigojin, Rus vatandaşı ve iş adamıdır. Prigojin, ülkemizdeki iş insanlarının yaptığı gibi büyük katkıda bulunuyor" diye konuştu.