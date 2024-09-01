Rusya'dan Türkiye iddiası: 'Askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır...'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 11:14

Güncelleme: 01.09.2024 - 11:20

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna Türkiye-Suriye ilişkilerinin olası normalleşmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Türkiye'nin,“Suriye'deki askerlerini geri çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz belirli şartlar üzerinde anlaşmaya varılmadığını” iddia etti.

Lavrov, “Türkler buna (Suriye'den Türk askerlerinin çekilmesi) hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Bütün bunlar çalışmalarda var” dedi.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki 2010 öncesindeki sıcak ikili ilişkilerin, normalleşme sürecinde olumlu bir rol oynayabileceğini savundu.



Lavrov, Şam yönetiminin, “Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerektiğini söylediğini” ifade etti.

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını açıklayan Lavrov, şunları kaydetti:

“Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran temsilcileri katıldı. Şimdi yeni bir toplantı hazırlamanın makul olacağına inanıyoruz. Öngörülebilir bir gelecekte bunun gerçekleşeceğinden eminim.”