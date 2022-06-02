Rusya'dan Ukrayna'ya silah yardımını artıran ABD'ye tepki: Savaşı uzatıyor, yangına körükle gidiyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:56

Getty Images HIMARS roket sistemi

Rusya, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklayan ABD'ye tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu tür yardımlar Ukrayna yönetiminin barış müzakerelerine katılma olasılığını düşürüyor. ABD yangına körükle gidiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "üçüncü bir ülkenin" çatışmalara sürüklendiğini söyledi.

ABD'nin kararını dün Başkan Joe Biden kamuoyuna açıklamıştı.

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor

BBC'ye konuşan Korgeneral Edward Stringer, "Bu tip silahlarla ön cephenin gerisinde, henüz harekete geçmemiş birlikler hedef alınır. Kullanılan füzelerin menzili bir kilometre bile uzun olsa büyük bir fark yaratabilir" dedi.

BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams da ABD'nin kararının şimdiye kadar atılan en önemli adım olabileceğini, HİMARS'ın Rus sistemlerine kıyasla çok daha etkili olduğunu söylüyor.

ABD; Ukrayna'ya helikopter, tanksavar silah ve yedek parça yardımı da yapacak.

'UKRAYNA'NIN MÜZAKERE GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana ABD, Kiev yönetimine yapacağı askeri yardımda oldukça dikkatli davranarak Moskova'nın "provoke edilmemesi" yöntemini tercih etmişti.

Ancak Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada silah desteğinin Ukrayna'nın müzakere gücünü artıracağını ve iki ülke arasında diplomatik bir çözümü kolaylaştıracağını söyledi.

Beyaz Saray yetkilileri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüldüğünü ve silahların Rusya'ya doğrudan saldırı amaçlı kullanılmayacağı garantisini aldıklarını belirtti.

Biden, Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemleri göndermeyeceklerinin özellikle altını çizdi.

Zelenskiy de ABD merkezli haber kanalı Newsmax'e verdiği röportajda bunu doğruladı:

"Rusya'da olanlarla ilgilenmiyoruz, kendi ülkemizde, Ukrayna'da olanları takip ediyoruz."

Ancak Peskov bu açıklamalara inanmadığını, "ABD'nin sonuna kadar Rusya'ya karşı savaşacağını" söyledi.

Getty Images Rus birlikleri Donetsk'te Ukrayna'ya füze atıyor

ALMANYA DA YARDIM GÖNDERİYOR

Almanya hükümeti de Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndereceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoya yaptığı açıklamada gönderilecek olan IRIS-T'nin ülkedeki en iyi füze savunma sistemi olduğunu söyledi, Ukrayna'nın bu sistemle bir şehrin tamamını hava saldırılarına karşı savunabileceğini vurguladı.

Rusya son günlerde özellikle Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını artırmış, çatışmalar Severodonetsk şehrinde yoğunlaştı.

Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın şehrin yaklaşık yüzde 80'ini ele geçirdiğini tahmin ediyor.

Zelenskiy, Rusya'nın Severodonetsk'te bir kimyasal tesisi bombalamasına "çılgınlık" diyerek tepki göstermişti.