Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama
Rusya, Ukrayna'yı savaş esirlerini infaz etmekle suçladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetimini ondan fazla savaş esirini infaz etmekle suçladı.
AFP'de yer alan habere göre bakanlık, yaklaşık dokuz ay süren çatışmaların ardından en son 'ihlal iddiası' olarak Kiev'i "savaş suçu" işlemekle itham etti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, kafalarından vurulan on kişiden fazla Rus askerinin, kasıtlı ve metodik bir şekilde öldürülmesini 'trajik bir istisna' olarak gösteremeyecektir" dedi.
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