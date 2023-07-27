Rusya'ya yönelen İkinci bir gemide daha patlayıcı izine rastlandı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:13

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:13

Rusya, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin Rostov-on-Don limanına gelen yabancı bir ülkeye ait gemide patlayıcı izlerine rastlandığını açıklamıştı.

Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Rusya’ya gelen ikinci bir gemide daha patlayıcı izine rastlandığı aktarıldı.

BMO River adlı geminin Türkiye’nin Sinop limanından hareket ettiği, ancak daha önce Ukrayna limanından geldiği belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu geminin Rus sularından ayrılması talimatı verildiği kaydedildi.

Ayrıca, BMO River adlı geminin Haziran ve Temmuz aylarında Ukrayna’nın Reni limanına yanaştığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

24 Temmuz'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Halkla İlişkiler Merkezi, Türkiye'den Rusya'ya Kerç Boğazı üzerinden gitmekte olan bir kuru yük gemisinde "patlayıcı izlerine rastlandığını" bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, "22 Temmuz günü, tahıl yüklemek üzere Türkiye'den Rostov-on-Don limanına giden yabancı bir kuru yük gemisinin ambarında patlayıcı dinitrotoluen ve tetril izleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Kuru yük gemisinin yapısal parçalarına üçüncü taraflarca müdahale edildiğine dair belirtiler de vardı. Bu koşullar, patlayıcıları Ukrayna topraklarına ulaştırmak için yabancı bir sivil geminin kullanılma olasılığına işaret edebilir" denildi.

Gelişmeler kapsamında kuru yük gemisinin Kerç Boğazı köprüsünün altından geçmesinin engellendiği ifade edildi.