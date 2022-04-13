Rusya’dan Ukrayna’ya yeni tehdit
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne sürerek, “Sabotajlar devam ederse Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezleri vurulacak” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj girişimleri konusunda tehdit etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj ve bombardıman girişiminde bulunduğunu öne sürerek, “Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki nesnelere yönelik sabotaj ve saldırı girişimlerini görüyoruz. Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak” dedi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine de değinen Konaşenkov, “Mariupol şehrinde bulunan ticari liman, Nazi oluşumu ‘Azov’ militanlarından tamamen kurtarıldı. Naziler tarafından limandaki gemilerde rehin tutulan yabancı uyruklu kişiler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakıldı. Kentte bulunan Ukrayna askeri birliklerinden ve Azov'dan geri kalanlar bloke edilerek kuşatmadan kaçma fırsatından yoksun bırakıldı” ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 36 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana (Ukrayna'ya ait) 130 uçak, 103 helikopter, 244 uçaksavar füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 173 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 243 çoklu roketatar, 937 saha topçu silahları ve havanlarının yanı sıra 2 bin 82 adet özel askeri araç imha edildi” dedi.
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