Rusya'dan yeni 'tahıl tedariki' girişimi: Türkiye ve Katar, prensipte olumlu tepki verdi

Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:03

Güncelleme: 09.09.2023 - 13:04

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedariki için girişim başlatıldığını açıkladı.

TASS'a konuşan Verşinin, "Şu ana kadar ön temaslar var ve gündemde üç tarafın uzmanları düzeyinde toplantılar var" dedi.

Verşinin'e göre, Türkiye ve Katar, Rusya'nın girişimine "prensipte olumlu tepki" verdi.

Verşinin, "Bu tahıl anlaşmasına bir alternatif değil. Bu bizim pozisyonumuz, her şeyden önce en muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Ve ilk etapta bu ülkelere yardım etmekten bahsediyoruz" diye konuştu.

Rus basını, Rusya'nın, Türkiye'ye 1 milyon ton tahılı daha sonra işlenmek ve ihtiyacı olan ülkelere gönderilmek üzere uygun bir fiyatla tedarik etmesinin beklendiğini kaydetti.

Hangi ülkelere tahılın tedarik edileceği açıklanmazken, tedarik sürecinin Katar tarafından finanse edileceği öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerine ücretsiz Rus tahılı tedarikinin Ekim-Kasım aylarında başlayacağını söylemişti.