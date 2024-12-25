Türkiye-Suriye arasında yeni anlaşma: Yunanistan ve GKRY'den peş peşe tepkiler geldi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:11

Türkiye'nin, Suriye'deki yeni yönetimle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma olasılığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde endişe yarattı.

Yunanistan tarafından Türkiye-Suriye arasında imzalanacak olası bir anlaşmaya tepki geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, konunun Avusturya ve Kıbrıs ile birlikte ortak bir açıklamayla Avrupa Birliği'nde gündeme getirildiğini belirtti.

Kaynaklar, “Suriye'deki yönetimin bir geçiş durumu olduğunu ve kimsenin böyle bir anlaşma yapmasını meşru kılmadığını” savundu.

Kaynaklar ayrıca, “Yunanistan'ın konuyu takip etmekte olup, GKRY ve tüm komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile de sürekli iletişim halinde olduğunu” belirttiler.

GKRY'DEN DE TEPKİ GELDİ

Yunanistan'ın ardından GKRY de Türkiye-Suriye arasında imzalanması planlanan anlaşmaya sert tepki göstererek “uluslararası ve Avrupa düzeyinde mevcut tüm tedbirleri alacağını” ifade etti.

Hükümet sözcüsü Constantinos Letibiotis, “Türkiye ve Suriye arasında, komşu kıyılara sahip ülkeler olarak, herhangi bir anlaşma yapma niyeti, uluslararası hukuka ve özellikle de BMDHS'de yansıtıldığı şekliyle uluslararası deniz hukuku teamüllerine dayanmalı ve GKRY'nin bölgedeki haklarını dikkate almalıdır” dedi.

Letibiotis, “GKRY'nin egemenlik haklarına meydan okuma, etkileme veya göz ardı etmeye yönelik her türlü girişim uluslararası hukukun ihlalini teşkil eder ve GKRY, uluslararası ve Avrupa düzeyinde mevcut tüm tedbirleri alacaktır” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının planlandığını söyledi.

Uraloğlu, Suriye’nin Akdeniz'e açılan önemli bir kapı olduğunu belirterek, “Limanlarının neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz. Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. Bir Deniz Yetki Anlaşması yapalım diye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunması ve mavi vatan konusunda orada ilgili kurumlarımız vaziyet alacaktır. Ticaret noktasında esasında Şam'ın Suriye'nin bir tarihi var, onu yeniden canlandırma adına biz de elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

Böyle bir anlaşmanın hem Suriye'nin hem Türkiye’nin etkinlik ve yetkinliğini artıracağını belirten Uraloğlu, "Oradaki petrol ve hidrokarbon arama noktasında uluslararası hukuku da dikkate alarak her türlü yetkiyi 2 ülke olarak paylaşmış oluruz ya da genişletmiş oluruz. Öncelikle orada bir otoritenin kurulması lazım, memurların maaşlarının verilmesi lazım. Silahlı grupların silah bırakması ile ilgili gündem var, bu kesinlikle gündemde olur ama bugünün gündemi olduğunu söylersek çok doğru olmaz" diye ekledi.