Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:53

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 2 gün önce düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Operasyon

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