Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede 2 gün önce düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Operasyon
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