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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna İHA'larla Moskova'da "terör saldırısı" yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'ya "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:58
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna İHA'larla Moskova'da
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Bakanlıktan, Moskova'ya yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklamada, "Kiev rejimi bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı yaptı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedilen açıklamada, tüm İHA'ların vurulduğu bildirildi. 3 İHA'nın elektronik harp araçlarıyla hedeflerinden saptırıldığı ve kontrolünü kaybettiği aktarılan açıklamada, "Moskova bölgesinde de Pantsir-S hava savunma füze sistemiyle 5 İHA vuruldu." ifadesine yer verildi.

Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet aldığı binalarda hasarlar oluşmuştu.

 

 

 


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