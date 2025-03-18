‘Rusya’nın kararı etkili olur’

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Ülgen, Avrupalı barış gücü hakkında uluslararası toplumun tartıştığı iki farklı olasılığı olduğunu belirterek birinin ateşkes sonrası ateşkesi denetleyen bir misyon, diğerinin ise Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin bir unsuru olarak çokuluslu bir gücün kara, hava ve deniz gücü olmak üzere Ukrayna’da konuşlanması olduğunu söyledi. İki olasılığın da görev tanımlarının farklı olduğuna işaret eden Ülgen, Türkiye’nin potansiyel olarak ikisinde de yer alabileceğini ancak kapsamların belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

‘KARARA VARILMIŞ DEĞİL’

Ülgen, “Ankara için önemli olan bu formüllerin hayata geçirilmesine ilişkin sağlanacak hukuki temel ve yönetim mekanizmasının niteliği. Bu formüller Rusya’ya rağmen mi hayata geçirilecek yoksa Rusya’nın onayı ile mi yapılacak? Misyonun komuta yönetimi nasıl olacak? Türkiye ne kadar söz sahibi olacak? NATO içinde mi NATO dışında bir misyon mu öngörülüyor? Bu konuşmaların içinde yer alıyor olmak Türkiye için önemli ancak henüz bir karara varılmış değil. Türkiye, Rusya ile potansiyel olarak ihtilaf yaratabilecek bir misyona iştirak etmek istemeyebilir onun için kapsamı çok önemli. Bu formülün Rusya tarafından da kabul edilmesi Türkiye’nin katılım kararını derinden etkileyecektir” dedi.