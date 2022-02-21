Rusya'nın tanıma kararı sonrası halk sokakta kutlama yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararları aldığını duyurdu.
Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı.
SOKAĞA İNDİLER
Sputnik'in haberine göre, kararın açıklanmasının ardından Donbass'ta halk sokağa inerek kutlama yaptı.
Rusya yasama organının alt kamarası Duma meclisi, Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.
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