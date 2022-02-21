Rusya'nın tanıma kararı sonrası halk sokakta kutlama yapıyor

21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:39

Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı.

SOKAĞA İNDİLER

Sputnik'in haberine göre, kararın açıklanmasının ardından Donbass'ta halk sokağa inerek kutlama yaptı.