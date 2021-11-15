Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği 'endişe yarattı'
Alman hükümetinin, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri haraketliliğinden endişeli olduğu bildirildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri hareketliliğine değindi.
Burger, bu konuda transatlantik ortaklar ile yoğun görüşmeler içinde olduklarını ve askeri gerginliğin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Rusya’nın bu askeri faaliyetlerini kaygıyla izliyoruz" dedi.
Başbakan Angela Merkel’in de geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü anımsatan Burger, "Zaten gergin olan durumu daha da kötüleştirmemek için Rusya'nın askeri faaliyetler ve hareketlerinde itidalli olması önemli" diye konuştu.
Rusya’nın askeri faaliyetlerine ilişkin güven vermesi gerektiğini dile getiren Burger, ayrıca Rusya’nın müzakere masasına dönmesi ve Ukrayna’daki ayrılıkçılar üzerinde etkisini kullanması çağrısında bulundu.
NATO'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığını, bunun bahar aylarında Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'de askeri yığınak yapmasıyla benzerlik taşıdığını belirtmişti. Stoltenberg, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna sınırına alışılmadık sayıda Rus askeri güçlerinin yığıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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