Rusya’nın Ukrayna’yı işgali İngiltere basınında: ‘Avrupa için karanlık bir gün’

İngiliz gazeteleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini birinci sayfalarından okurlarına aktardı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
25 Şubat 2022 Cuma, 04:49
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali İngiltere basınında: ‘Avrupa için karanlık bir gün’
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The Guardian front page
BBC
Guardian gazetesi, "Putin işgal etti" manşetiyle çıkarken, okurlarıyla diğer pek çok gazete gibi hava saldırılarında yaralanmış bir kadının fotoğrafını paylaştı.
The Times front page
BBC
The Times gazetesi, manşetinde "Avrupa için karanlık bir gün" ifadelerine yer verdi. Hava saldırıların ardından Rusya'nın Kiev'i kuşattığını yazan gazete, yine aynı şekilde yaralanmış kadının fotoğrafını birinci sayfasından okurlarına aktardı.
Daily Mirror front page
BBC
Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, "güç delisi" benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve "Onun kanı, onun ellerinde" diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.
The Sun front page
BBC
The Sun gazetesi de Daily Mirror ile aynı manşetle bu sabah raflardaki yerini aldı. "Masum insanların kanlarının şimdi Vladimir Putin'in ellerinde" olduğunu yazan gazete, "işgalci katiller" olarak nitelendirdiği Putin'in ordusunun Kiev'e çok yakın olduğunu bildirdi.
Daily Mail front page
BBC
Daily Mail gazetesi "Putin, başkenti (Kiev) günler içinde ele geçirecek" manşetini attı ve Ukrayna liderinin Avrupa'ya inen "Demir Perde" konusunda uyarısını okuyucularıyla paylaştı.
Daily Telegraph front page
BBC
The Daily Telegraph ise yaralanmış bir askerin fotoğrafını manşetine taşırken, yeni bir soğuk savaş ihtimalini de vurguladı. Gazete, Rus birliklerin başkent Kiev'e çok yakın bir noktadaki stratejik öneme sahip havalimanını ele geçirmesine rağmen Ukrayna'nın direndiğini yazdı.
Financial Times front page
BBC
Financial Times gazetesi de Kiev'deki bir patlamanın ardından yükselen dumanları gösteren bir fotoğrafı manşete taşıdı ve spotunda da "Batı, 80 yıllık Avrupa barışına karşı en büyük meydan okumayı kınadı", "Biden, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istediği konusunda uyardı" ifadelerine yer verdi.
The i newspaper front page
BBC
The i gazetesi de bugün "Ukrayna'nın ızdırabı" manşetiyle çıktı ve "Aileler, Avrupa'da savaşın başlamasıyla birlikte ülkeden kaçıyor" dedi. Gazete, 50'den fazla kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını ve yüz binlerce kişinin de tıkanmış yollardan kaçmaya çalıştığını belirtti.
Daily Express front page
BBC
Daily Express gazetesi, İngiliz Başbakan Johnson'dan alıntı yaparak, Putin'in "Avrupa haritasını kanla yeniden çizmeye çalıştığını" yazdı.
Metro front page
BBC
Metro'nun manşeti ise "Avrupa'da savaş". Zelenskiy'nin benzetmesi nedeniyle gazete, Putin fotoğrafının ardına bir Hitler fotoğrafı yerleştirdi.

BBC Türkçe

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