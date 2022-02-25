Dünya diken üstünde... Rusya'dan Ukrayna’ya geniş çaplı saldırı

25 Şubat 2022 Cuma, 06:13

ABD-NATO ile Rusya restleşmesinin merkezindeki Ukrayna krizinde, korkulan savaş senaryosu gerçeğe dönüştü. Rusya dün sabah itibarıyla Ukrayna’ya geniş çaplı silahlı müdahaleye girişti. Ukraynalı yetkililer, özellikle ülkenin kuzeyi ve güneyindeki çatışmaların çok yoğun olduğunu belirtti. Kiev yönetiminden dün yapılan açıklamalara göre, 10’u sivil en az 57 kişi yaşamını yitirdi, 169 kişi yaralandı.

Dünya, Moskova’nın Ukrayna’ya saldırı adımını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabahın erken saatlerinde yaptığı açıklamayla öğrendi. Rusya, Ukrayna’nın savunma sistemleri, askeri kapasitesini hedef aldığını duyurdu.

Rusya’nın saldırısı, başlıca kuzeydeki Rusya-Ukrayna sınırında ve güney yönünde gerçekleşti. Kırım Yarımadası’nda bulunan Rus kuvvetleri, buradan anakaraya geçerek, 2014’ten önce Kırım’ın su ihtiyacını karşılayan Kırım Kanalı’nı ele geçirdi. Ukraynalı uzmanlar, eskiden de muhtemel bir Rus saldırısının öncelikli hedefinin Kırım Kanalı olduğunu söylüyordu. Buradaki Kahovka ilçesini ele geçiren Rus birliklerinin, ardından doğuya yönelerek Azak Denizi kıyısındaki Geniçesk şehrine girdiği gündeme yansıdı.

GENEL SEFERBERLİK İLANI

Başkent Kiev’de sabahın erken saatlerinden itibaren yakın bölgelerden gelen patlama ve saldırı uyarılarına ilişkin siren sesleri duyuldu. Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan ve Rusya sınırının 40 km yakınındaki Harkov kentine doğru Rus güçlerinin yaklaştığı savunuldu. Rusya’nın kuzeyde Harkov dışındaki önemli bir taarruz yönünü, sınırda yer alan Çernigov, Sumı ve Kiev şehirleri oluşturuyor. Kiev şehrine yakın mesafede bulunan Hostomel şehrinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Geç saatlerde Rus birliklerinin Kiev bölgesine doğru ilerlediği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaşananların “tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu” söyledi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır noktalarına saldırı başlattığını belirterek ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Ukrayna’da dün ayrıca, genel seferberlik ilan edildi, erkekler silah altına alınmaya başlandı. Kiev, Rusya ile konsolosluk hizmetleri haricindeki diplomatik ilişkilerine son verdi.

Öte yandan Zelenski, “Rus işgal güçlerinin Çernobil Nükleer Santralını ele geçirmeye çalıştıklarını” duyurdu. “Santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini” belirtti. İlerleyen saatlerde santralı Rus birliklerinin ele geçirdiği duyuruldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın tam kapsamlı saldırı başlattığını söyledi. Kuleba, diğer ülkeleri de Rusya’yla ilişkilere son vermeye çağırdı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde 114 Ukrayna askerinin teslim olduğunu ve 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu. “Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 11 havaalanı, 3 komuta merkezi, deniz kuvvetlerine ait 1 üs, S-300 ve Buk - M1 hava savunma sistemleri ve 18 radar istasyonu dahil toplam 74 askeri tesis imha edildi” açıklaması yapıldı.

İHA’LAR VURULDU

Bakanlık sözcüsü ayrıca operasyonlar sırasında Rusya’ya ait bir Su-25 savaş uçağının düştüğünü, pilotların ise fırlatma sistemleri sayesinde hayatta kaldığını aktardı. Bazı kaynaklar Donbas’ta bir hastanenin ateşin hedefi olduğunu, dört kişinin yaşamını yitirdiğini savundu. Ukrayna ise ülkenin doğusundaki çatışmalarda esir alınan Rus askerleri olduğunu ve en az altı Rus uçağının düşürüldüğünü kaydetti. Bir Ukraynalı yetkili de “kargo uçağımız düşürüldü ve 10 askerimiz öldü” dedi. Bazı kaynaklar 50 Rus askerinin öldüğü iddiasını aktardı.

Bu arada Türkiye-Ukrayna arasındaki işbirliğinde önemli bir başlık olan Kiev’e satılan Türk yapımı insansız hava araçlarının (İHA) da hedef olduğu haberleri gündeme yansıdı. Bazı kaynaklar Rusya’nın 4 Bayraktar İHA’yı düşürdüğünü, araçların konuşlandığı üssün hedef alındığını duyurdu.

Putin’in geçen pazartesi, Ukrayna’nın doğusunda Donbas’ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu “Donetsk Halk Cumhuriyeti” ve “Luhansk Halk Cumhuriyeti” adlı oluşumları bağımsız devlet olarak tanıdığını açıklamasının ardından, aylardan beri devam eden gerilim yükselişe geçmişti. Donbas bölgesinde ayrılıkçılar, Ukrayna ordusu ile yoğunlaşan çatışmalarla birlikte bölge halkını Rusya’ya tahliyeye girişmişti. Önceki gün, ayrılıkçı yönetimlerin Putin’den yardım talep etmeleri Moskova’nın müdahalesine zemin hazırlayan unsurlardan biri oldu.