Polonya, seçimlere müdahaleyi "düşmanca eylem olarak tanıyacak

Yayınlanma: 18.08.2023 - 08:12

Güncelleme: 18.08.2023 - 08:12

Polonya haber ajansı PAP'a göre, 204 milletvekili iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi tarafından hazırlanan karar lehinde oy kullanırken, 175 milletvekili aleyhte oy kullandı ve 10 milletvekili çekimser kaldı.

Söz konusu karar, Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber'in Alman televizyon kanalı ZDF'ye verdiği röportajda Polonya iktidarını eleştirmesine yanıt olarak değerlendirildi. Weber, Polonya'daki iktidar partisini "demokratik kuralları çiğnemekle" suçlamıştı.

Kararda, "örnek Avrupalılar olduklarını iddia eden bazı politikacıların kavgacı dilinin ve Polonya'daki siyasi sahneyi dış güçler ve etkiler yoluyla şekillendirme hırslarının seçim sürecine kabul edilemez müdahale olarak değerlendirileceği, Avrupa değerlerine, demokrasi ve ulusal egemenlik ilkelerine aykırı" olarak görüleceği ifade edildi.

Ayrıca, "seçim sürecine herhangi bir yabancı müdahalenin Polonya devletine düşmanca bir eylem olarak görüleceği ve buna karşı kararlılıkla mücadele edileceği" kaydedildi.

Sejm'de bugün ayrıca 15 Ekim'de ülkede yapılacak genel seçimlerle, vatandaşlara 4 sorunun sorulacağı referandumun yapılması yönündeki önerge kabul edilmişti.