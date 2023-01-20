Rutte, İsveç ve Finlandiya'nın yıl sonuna kadar NATO'ya katılacağına inanıyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:48

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:49

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Mark Rutte, Finlandiya ve İsveç'in, "kesinlikle bu yıl NATO'ya katılacağına inandığını" söyledi.

Rutte, "Bu tarihsel olarak mantıklı, bu onların arzusu, NATO'nun bir parçası olmalılar. Ancak şu anda bu henüz mümkün değil çünkü müzakereler devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü vurgulayan Rutte, "ileriye dönük bir yol" bulmak için "diyalog" halinde olduğunu aktardı.

Rutte, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ile ilgili, "Tüm bunların önümüzdeki hafta, hatta belki de önümüzdeki ay gerçekleşmeyeceğini varsayıyorum, ancak kesinlikle bu yıl gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.