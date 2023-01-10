Hollanda'da elektrikli otomobil sayısı dizeli yakaladı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:22

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:22

Hollanda'da elektrikli otomobil sayısı, Aralık 2022 itibarıyla 1 milyon 10 bin 737'ye çıkarak dizel otomobil sayısına yaklaştı.

NU haber sitesinin Hollanda Motorlu Taşıtlar İdaresi'nden (RDW) edindiği verilerle hazırladığı haberde, ülkede elektrikli otomobil sayısının Aralık 2022'de 1 milyon 10 bin 737'ye yükselerek 1 milyon 38 bin 192 olan dizel araç sayısına yaklaştığı belirtildi.

BENZİNLİ VE DİZEL YASAĞI

Elektrikli otomobil sayısının tamamen elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsadığı ifade edilerek, bunların yaklaşık 735 bininin son 5 yılda satın alındığı aktarıldı.

Ülkede 7,8 milyon benzinli otomobilin bulunduğu kaydedilerek, elektrikli otomobil sayısının yakında dizel otomobil sayısını geçmesi ve otomobil piyasasında ağırlığını giderek artırmasının beklendiği vurgulandı.

Hollanda hükümetinin koalisyon anlaşmasına göre, 2030'dan itibaren benzinli ve dizel yakıtlı araçların satışının yasaklanacağı kaydedildi.