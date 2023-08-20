Birleşik Krallık'tan Antalya'ya geldi: Kan kaybından öldü

Yayınlanma: 20.08.2023 - 17:08

Güncelleme: 20.08.2023 - 17:10

Galler'in Bangor kentinden Antalya'ya gelen iki çocuk annesi Janet Savage, zayıflamak amacıyla geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından yaşamını yitirdi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, 54 yaşındaki sürücü eğitmeni Savage'ın, Antalya'daki Özel Rich Hospital'nde (Zengin Hastanesi) geçirdiği operasyon sırasında aort atardamarı yırtıldı. Durumu hızla kötüleşen kadın, yaşadığı kan kaybı sebebiyle öldü.

Kadının cesedi, uçakla Birleşik Krallık'a götürüldü. Yapılan otopsi sonucunda, Janet'in ölüm nedeninin "abdominal aorta (onarılmış) yaralanmasına bağlı akut kan kaybı" olduğu belirlendi.

Haberde, "Bu tür ameliyatların internette 2 bin ila 6 bin sterlin arasında ilan edildiği ve konaklamanın da fiyata dahil olduğu belirtilir" bilgisi yer aldı.

Haberde ayrıca, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS), daha önce yayınladığı "Tatilin bir parçası olarak estetik ameliyat satan internet sitelerine karşı dikkatli olun. Tatil paketlerine bakıyorsanız, yalnız satış görevlileriyle değil bir cerrah ile de görüşün. Hiç görmediğiniz bir hastane için ödeme yapmayın. Tanımadığınız bir cerrahı görmek için ödeme yapmayın" uyarısı hatırlatıldı.