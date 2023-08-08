'Sabıkalı' dev ayı, şikayetlerin artmasından bir yıl sonra yakalandı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:15

Hank The Tank olarak bilinen bir Amerikan kara ayısı, bir yılı aşkın süredir aranırken, Kaliforniya'nın Tahoe Gölü bölgesinde yakalandı.

Ayının, bölgedeki evlere girdiği ve yiyecek çaldığı şikayetleri üzerine polis harekete geçti.

2022'den bu yana Tahoe Gölü bölgesinde 21'den fazla eve girdiği ve mülklere zarar verdiği tespit edilen ayı, sakinleştirici dart ile güvenli bir şekilde hareketsiz hale getirildi.

Ayının, Colorado'daki bir barınağa taşınacağı bildirildi.

Bölgede çok fazla sayıda ayı yaşadığını bildiren Polis Jordan Traverso, "Sanırım teknik olarak hepsi Tank Hank. Diğer bölgedeki ayılar bu yıl toplumda kendilerini sorun olarak göstermedi" dedi.

Eyalet yetkilileri, dev ayının yakalanmasına ilişkin, "Bu, ayıya yönelik yaygın ilgi ve ayının karışabileceği ciddi bir olay riski göz önüne alındığında, Güney Lake Tahoe toplumundaki insanları da korumak için alternatif bir çözüm" açıklamasında bulundu.