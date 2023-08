Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 10 ABD bankasının notunu düşürdü

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:54

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:54

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’deki 10 küçük ve orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürdü ve aralarında U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp., ve Truist Financial Corp.’un da olduğu büyük ölçekli bazı bankalar için de benzer bir karar alabileceğini açıkladı.

Moody’s not indirim kararlarına gerekçe olarak, yükselen borçlanma maliyetlerini, düzenlemelere bağlı olarak oluşabilecek sermaye sıkıntılarını ve ofis alanı talebinin zayıflamasıyla birlikte ticari gayrimenkul kredilerine bağlı artan riskleri gösterdi.

"TÜM BANKALAR EŞİT DERECEDE ETKİLENMEDİ"



Kurumun notunda, “Toplu olarak, bu üç gelişme bir dizi ABD bankasının kredi profilini düşürdü, ancak tüm bankalar eşit derecede etkilenmedi” denildi.

Notu düşürülen bankalar arasında M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc., ve Fulton Financial Corp. yer aldı.