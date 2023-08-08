İran: ''ABD tankerlerimize müdahale ederse biz de Amerikan tankerlerine el koyarız''

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:44

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:35

İran resmi haber ajansına göre, Kum'daki bir etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "İran, ABD'nin bizim gemilerimize el koyması dahil her türlü şeytanca hareketine misillemede bulunacak ve onların gemilerine el koyacak güçtedir." dedi.

İranlı yetkili, ABD'nin girişimlerine karşı gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

İran ile ABD arasında tanker krizleri

ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine "denizcilik kurallarına uymadığı" gerekçesiyle müdahale ediyor.

ABD medyası 3 Ağustos'ta Pentagon'un "İran'ın müdahalelerine karşı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere silahlı denizciler ve deniz piyadeleri yerleştirmeye hazırlandığına" dair haberlere yer vermişti. Haberlerin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması 300 ila 1000 kilometre menzilli çeşitli tiplerde füzeleri envanterine kattığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaklaşık 3 bin askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'nin 6 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamıştı.