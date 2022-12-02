Saç ekimi sonrası organları iflas eden adam yavaş yavaş öldü

02 Aralık 2022 Cuma, 16:56

Televizyon yöneticisi Atar Raşit, geçen yıl saç ektirme ameliyatı için bir klinikle anlaştı. Ameliyat sırasında yapılan kritik bir hata, Raşit'in geçen bir kaç ay içinde sepsis nedeniyle yavaş yavaş ölmesine yol açtı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Delhi'deki ameliyatın, "Raşit'in böbreklerinin iflas etmesine ve ardından çoklu organ yetmezliğine yol açtığı" aktarıldı.

"KAFASI ŞİŞMEYE BAŞLADI..."

62 yaşındaki anne Asiya Begüm, ameliyatın neden olduğu bir enfeksiyon nedeniyle Raşit'in kafasının şişmeye başladığını ve "acı içinde yavaş yavaş öldüğünü" açıkladı.

Yerel medyaya konuşan anne şunları söyledi:

"Oğlum çok acı verici bir şekilde öldü. Önce böbrekleri, ardından diğer tüm organları iflas etti. Ben oğlumu kaybettim ama başka hiçbir annenin birkaç kişinin hileli uygulamaları yüzünden çocuğunu kaybetmesini istemiyorum."

Bu hafta düzenlenen bir basın toplantısında Begüm, oğlunun şişen yüzü başta olmak üzere tüm vücuduna yayılan siyah kızarıklıkların görüntülerini basın mensupları ile paylaştı.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Raşit'in ameliyat için ödediği ücret açıklanmazken bazı yerel medya kuruluşları, normal şartlar altında yaklaşık 5 bin sterline (yaklaşık 100 bin TL) mal olabilecek ameliyatın 100 ila 150 sterlin (2 bin 500 ila 3 bin TL) arasında bir ücret karşılığında yapıldığını tahmin ediyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, klinik hakkında şikayette bulunuldu ve polis, ameliyatı gerçekleştiren iki kişi de dahil olmak üzere dört kişiyi tutukladı.