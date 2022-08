'Turkish Hairlines': İstanbul'da saç ektirme modası İspanya'da film oldu

Türkiye'nin saç ektirme konusundaki uluslararası ünü, İspanya'da bir komedi filmine konu oldu.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; bu hafta sonu İspanya'da vizyona girmesi planlanan film, saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek için İstanbul'a gelen bir grup arkadaşı konu ediniyor.

Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği 'Por los pelos' adlı filmin yönetmen koltuğunda, Nacho G. Velilla oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Amaia Salamanca, María Hervás, Tomás Aguilera, Eva Ugarte, Jesús Vidal, Nene, Antonio Pagudo, Alba Planas, Leo Harlem, Laura Quirós gibi isimler yer alıyor.

The trailer of 'Por Los Pelos' (For hair) or '#Turkish Hairlines' ?????? pic.twitter.com/tYzn3sUUGI