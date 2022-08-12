'Turkish Hairlines': İstanbul'da saç ektirme modası İspanya'da film oldu
Türkiye'ye saç ektirmek için gelen kişilerin sayısı her geçen gün artarken bu durum İspanyol sinemasına 'Turkish Hairlines' film afişleri ile taşındı. Vizyona girmeye hazırlanan İspanyol yapımı komedi filmi Por Los Pelos, saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek için İstanbul'a gelen bir grup arkadaşı konu ediniyor.
Türkiye'nin saç ektirme konusundaki uluslararası ünü, İspanya'da bir komedi filmine konu oldu.
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; bu hafta sonu İspanya'da vizyona girmesi planlanan film, saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek için İstanbul'a gelen bir grup arkadaşı konu ediniyor.
Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği 'Por los pelos' adlı filmin yönetmen koltuğunda, Nacho G. Velilla oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Amaia Salamanca, María Hervás, Tomás Aguilera, Eva Ugarte, Jesús Vidal, Nene, Antonio Pagudo, Alba Planas, Leo Harlem, Laura Quirós gibi isimler yer alıyor.
The trailer of 'Por Los Pelos' (For hair) or '#Turkish Hairlines' ?????? pic.twitter.com/tYzn3sUUGI— News About Turkey - NAT (@NewsAboutTurke2) August 11, 2022
Film İspanya'da vizyona girmek için saatler sayarken Türkiye gündemine çoktan oturdu. Sosyal medyada afişleri paylaşılan filme pek çok sosyal medya kullanıcısı esprili yorum yaptı.
Bazı paylaşımlarda film, 'Turkish Hairlines' diye anıldı.
'YILDA 500 BİN KİŞİ SAÇ İÇİN TÜRKİYE'YE SEYAHAT EDİYOR'
Filmin ortaya çıkış hikayesini anlatan yönetmen Nacho G. Velilla, "Yılda 500 bin kişi saç grefti almak için Türkiye'ye seyahat ediyor. Saç turizmi ile ilgili makaleleri gördüğümüzde bu rakam günlerce zihnimizde yankılandı. Bizim ise, senaristler ve edebiyat insanları olarak, bu rakamların arkasında gördüğümüz şey kelimelerdi" şeklinde konuştu.
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