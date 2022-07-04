Dünyaca ünlü futbolcu Zinédine Zidane saç ektirmek için Türkiye'ye geldi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:46

Dünya futbolunun önemli ismi Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren dünyaca ünlü futbolcu Zidane, haberin duyulmamasını istediği için tüm rezervasyonları menajeri adına yaptırdı.