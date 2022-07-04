Dünyaca ünlü futbolcu Zinédine Zidane saç ektirmek için Türkiye'ye geldi
Ünlü Fransız futbolcu Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye'ye geldi.
Dünya futbolunun önemli ismi Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren dünyaca ünlü futbolcu Zidane, haberin duyulmamasını istediği için tüm rezervasyonları menajeri adına yaptırdı.
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