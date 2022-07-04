Dünyaca ünlü futbolcu Zinédine Zidane saç ektirmek için Türkiye'ye geldi

Ünlü Fransız futbolcu Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye'ye geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:46
Dünyaca ünlü futbolcu Zinédine Zidane saç ektirmek için Türkiye'ye geldi
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Dünya futbolunun önemli ismi Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren dünyaca ünlü futbolcu Zidane, haberin duyulmamasını istediği için tüm rezervasyonları menajeri adına yaptırdı.


Zinedine Zidane futbol saç ektirme
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