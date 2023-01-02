Saddam Hüseyin operasyonuna ait yeni ayrıntılar ortaya çıktı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:05

Irak'ın devrik cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, 13 Aralık 2003'te Irak'ın Ad-Dawr kasabasında ABD askeri güçleri tarafından Kod adı Kızıl Şafak Operasyonu (Redvvf) ile yakalandı.

Emekli Başçavuş Kevin Holland, Redvvf'nin üstünden geçen 19 yıl sonra "Danger Close" (Tehlike Yakın) isimli programda Saddam Hüseyin'i yakalamasıyla ilgili yeni ayrıntılar paylaştı.

"BAŞKAN BUSH'UN SELAMLARINI GETİRDİK"

Kevin Holland, operasyonu gerçekleştiren ekibinin 2003 yılında yeraltında saklandığı delikten çıkardıkları Irak'ın devrik cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'e "Başkan Bush'un selamlarını getirdiğini" söylediğini belirtti.

Holland, operasyonun bölgeden gelen istihbarat sayesinde başladığını ve Saddam Hüseyin'in Irak'ta küçük bir tarım kasabasında yerdeki bir delikte saklanırken bulduklarını ifade etti.

Holland, buldukları deliğin üzerinin yapraklarla ve kum tabakasıyla örtüldüğünü ve gizli kalabilmesi için straforla kapatıldığını, ancak hava akışını sağlamak için küçük bir borunun çıktığını söyledi.

Operasyonun başında deliğe el bombası attıklarını belirten Holland, "el bombasının patlamasının ardından Arapça ve yüksek sesle konuşan bir adamın sesini duyduk" dedi.

Holland, "Daha sonra delik içerisinden gür saçlı elleri havada bir adam çıktı. Ve 'işte bu o' gibiydi" ifadesinde bulundu ve ihbar almış olmalarına rağmen o anın "olağanüstü" olduğunu da sözlerine ekledi.

Holland, Hüseyin'i delikten çıkaran ekipteki bir özel kuvvetler askerinin hayretler içinde "Vay canına, bu o" dediğini vurguladı.

Emekli Başçavuş, Hüseyin'in elinde tuttuğu tabancayı, 'Büyük Teksaslı' diye tanımladığı ekip arkadaşının, Hüseyin'in yüzüne yumruk atarak elinden aldığını söyledi.

"SADDAM MÜZAKEREYE HAZIRIM DEDİ"

Saddam Hüseyin'in kendisini yakalayan ekibe yalvardığını aktaran Holland, Saddam Hüseyin'in İngilizce olarak "Sadece Irak'ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu söyledi. Biz de 'o zaman geçti kardeşim' dedik" açıklamasında bulundu.

Hüseyin'in yakınındayken bile onun kötü bir insan olduğunu hissettirdiğini söyleyen emekli başçavuş, "Onun kötü bir adam olduğunu hissedebiliyordunuz. Çok sinir bozucu bir varlığı vardı" dedi.

Saddam Hüseyin, yakalanmasının ardından Irak geçici hükümetinin gözetimine devredildi. Irak mahkemesi tarafından 1982 yılında Şii isyancıların toplu katliamına karıştığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlemekten yargılandı ve mahkum edildi.

Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde idam edildi.