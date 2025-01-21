'Sadist istismarlar' nedeniyle bir Katolik hareket feshedildi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:47

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:47

Hristiyan Yaşamı Sodalitiumu (SCV), Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un üst düzey hukuk danışmanı Kardinal Gianfranco Ghirlanda tarafından hafta sonunda Brezilya'nın Aparecida kentinde toplanan üyelerine iletilen fesih kararını doğruladı.

Fesih kararını bir açıklamayla duyuran grup, Papa'nın kararının toplantıya katılan ve “kesin olarak ihraç edilen” iki üye tarafından sızdırılmış olmasından yakındı.

Detay vermeyen grup, sadece İspanyolca yayın yapan Infovaticana sitesi tarafından fesihle ilgili olarak aktarılan “temel bilgilerin doğru olduğunu ancak bazı yanlışlıklar içerdiğini” belirtti. Bu yanlışlıkların neler olduğu belirtilmedi.

Söylentilere göre, SCV'nin feshedilmesi, 1971 yılında kurulan hareketin yavaş yavaş ölümü anlamına gelen bir sona işaret ediyor. Latin Amerika'yı kasıp kavuran sol eğilimli kurtuluş teolojisi hareketine karşı muhafazakar bir tepki olarak doğan birkaç Katolik topluluktan biriydi.

En güçlü olduğu dönemde grubun Güney Amerika ve ABD genelinde yaklaşık 20 bin üyesi vardı. Peru'da son derece etkili olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Eski üyeler, 2011 yılında Lima başpiskoposluğuna, kurucusu Luis Figari'nin suiistimalleri hakkında şikayette bulundu ve diğer iddialar 2000 yılına kadar uzanıyor. Ancak ne yerel kilise ne de Vatikan, mağdurlardan biri olan Pedro Salinas, gazeteci Paola Ugaz ile birlikte 2015 yılında Sodalitium'un uygulamalarını detaylandıran “Yarı Keşiş, Yarı Asker” başlıklı bir kitap yazana kadar somut bir adım atmadı.

2017 yılında grubun liderliği tarafından hazırlatılan bir raporda Figari'nin askerlerini aşağılayıcı cinsel ve psikolojik istismara maruz bıraktığı tespit edildi.

Bir reform girişiminin ardından Papa en güvendiği iki müfettişi, Başpiskopos Charles Scicluna ve Monsenyör Jordi Bertomeu'yu Sodalitium istismarlarını incelemeleri için gönderdi. Müfettişlerin raporu, tarikat benzeri “sadistçe” güç, otorite ve maneviyat suiistimallerini; kilise parasının idaresinde ekonomik suiistimalleri ve hatta eleştirmenleri taciz eden gazetecilik suiistimallerini ortaya çıkardı.

Rapor, geçtiğimiz yıl Figari ve aralarında Salinas ve Ugaz'a yaptıkları haberler nedeniyle dava açan ve daha önce erken emekliliğe zorlanan bir başpiskoposun da bulunduğu 10 üst düzey üyenin ihraç edilmesiyle sonuçlandı.

Uzun süredir SCV'nin kapatılması çağrısında bulunan Salinas, ilk ihbarların 25 yıl öncesine ait olması nedeniyle gecikmiş de olsa Papa'nın kararının “olağanüstü” olduğunu söyledi.