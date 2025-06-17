Şah'ın oğlundan 'ayaklanma' çağrısı: İran'ı geri alma zamanı

İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, yayınladığı bir video mesajla İran halkına kitlesel ayaklanma çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan konuşmasında Pehlevi, “İslam Cumhuriyeti sona erdi ve çöküyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında halkı sokağa çıkmaya ve rejime karşı birlik olmaya çağıran Pehlevi, “Bu toplumsal kâbusu sonsuza dek sona erdirmek için tek gereken, tam bir ayaklanmadır. Şimdi ayağa kalkma zamanı. İran’ı geri alma zamanı. Hep birlikte” dedi.

Reza Pehlevi, İslam Cumhuriyeti’nin çöküşünün ardından ülkenin istikrarsızlığa sürüklenebileceği yönündeki endişelere de yanıt verdi.

Pehlevi, “İran, rejimin yıkılmasından sonra bir iç savaş ya da kaos dönemine girmeyecek” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Son yıllarda İsrail’le ilişkilerini güçlendiren Pehlevi, bu yakınlaşma nedeniyle İran diasporasında hem övgü hem de eleştiri aldı.

İsrail’in eylemlerine verdiği açık destek, bazı çevrelerce “cesur” bulunurken, kimileri tarafından “ihanet” olarak nitelendirildi.

Reza Pehlevi’nin babası olan ve 1979’daki İslam Devrimi ile görevden alınan İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, görev süresi boyunca İsrail ile yakın diplomatik ve ekonomik ilişkiler yürütmüş; bu da devrim sonrası İran yönetimiyle tamamen zıt bir dış politika çizgisi oluşturmuştu.