Sahaya indi, tribün ayağa kalktı: Trump, kupa töreninde yuhalandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yenilenen formatla düzenlenen ilk finalinde Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG), ABD’nin New Jersey kentindeki MetLife Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın sonunda Chelsea kupaya uzanırken, sahaya inen ABD Başkanı Donald Trump beklenmedik bir protestoyla karşılaştı.

Finalin ardından kupayı takdim etmek üzere FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte sahaya çıkan Trump, tribünlerdeki binlerce seyirciden yoğun bir yuhalama aldı. Taraftarların büyük kısmını İngiltere ve Fransa'dan gelen futbolseverlerin oluşturduğu öğrenildi.

Tribünlerin tepkisine rağmen kupa töreninde kalmaya devam eden Trump, Chelsea'nin kupa kaldırma anında ön safta yer aldı.

DAZN’a kısa bir açıklama yapan Trump, “Bu büyük bir organizasyon. Gianni benim dostum. İzlemek harika. Bugün küçük bir sürprize tanıklık ediyoruz. FIFA harika iş çıkardı, bu büyüyen ve harika bir spor” dedi.