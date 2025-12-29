Sahilde 200 yıllık çizmeler gün yüzüne çıktı

Galler’deki Glamorgan Heritage sahilinde temizlik yapan çevre aktivistleri, yaklaşık 400 adet eski ayakkabı ve çizme buldu.

Keşfi yapan Beach Academy adlı girişim, buluntuların büyük olasılıkla Viktorya dönemine ait bir gemi kazasından kaldığını açıkladı.

Uzmanlara göre ayakkabılar, 19. yüzyılda denizde tehlike yaşayan bir yük gemisine ait olabilir.

Beach Academy’nin kurucusu Emma Lamport, İngiliz Mirror gazetesine yaptığı açıklamada en güçlü ihtimalin “Frolic” adlı gemi olduğunu söyledi.

Lamport, “En olası teori, ayakkabıların yaklaşık 200 yıl önce Tusker Rock’ta karaya oturan Frolic adlı gemiden gelmiş olması. Gemi, İtalya’dan ayakkabı ve çeşitli yükler taşıyordu. Zaman zaman bu tür buluntular ortaya çıkıyor” dedi.

Tarihi kayıtlara göre, 17 Mart 1831’de Frolic adlı buharlı gemi, Galler’in Haverfordwest kentinden Bristol’e doğru seyrederken Tusker Rock’a çarptı. Kazada yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti.

“GEMİ MEZARLIĞI” OLARAK BİLİNİYOR

Tusker Rock, Galler’in güney kıyısında, St. George’s Channel bölgesinde yer alan ve deniz yüzeyinin hemen altında kalan tehlikeli bir kaya oluşumu olarak biliniyor.

Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük risk oluşturan bu nokta, çok sayıda kazaya sahne olması nedeniyle “gemi mezarlığı” olarak anılıyor.

Bölgede yelkenlilerden buharlı gemilere, yük gemilerinden ticari teknelere kadar çok sayıda geminin karaya oturduğu ya da parçalandığı, birçok enkazın ise hâlâ deniz tabanında bulunduğu belirtiliyor.