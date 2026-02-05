Sahilde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Rus iş insanı Baumgertner

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kıyılarında geçen ay bir sahilde bulunan cesedin, Rusya’nın en büyük potas üreticisinin eski CEO’su Vladislav Baumgertner’e ait olduğu resmen doğrulandı.

Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Adadaki İngiliz Egemen Üs Bölgeleri polisinden yapılan açıklamada, DNA analizinin cesedin 53 yaşındaki Baumgertner’e ait olduğunu kesin olarak ortaya koyduğu belirtildi.

Baumgertner’in 7 Ocak’ta Limasol’daki evinden kaybolduğu, bir hafta sonra ise Avdimou sahilinde cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Yetkililer, Baumgertner’in ölümünün nasıl gerçekleştiğine ve nedenine ilişkin incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Ailesinin bilgilendirildiği ifade edilirken, olayın meydana geldiği Avdimou sahilinin, İngiltere’nin kontrolünde kalan askeri üs bölgelerinden biri olduğu hatırlatıldı.

BELARUS'TA TUTUKLANMIŞTI

Baumgertner, 2013 yılında Rusya’nın en büyük potas şirketi Uralkali’nin CEO’su olarak görev yaptığı dönemde Belarus’ta gözaltına alınmıştı.

Belarus yönetimi, Baumgertner’i ülke ekonomisine zarar vermekle suçlamış, iş insanı iki ay süren ev hapsinin ardından Rusya’ya iade edilmişti. Rus savcılar da kendisi hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Analistler, Baumgertner’in tutuklanmasını Uralkali ile Belarus’un devlet şirketi Belarus Potash Company arasındaki ortaklığın bozulmasına bağlamıştı.

İki şirketin ortak girişimi, dünya potas ticaretinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyordu. Uralkali’nin ortaklıktan çekilmesi, Belarus ekonomisinde ciddi kaygılara yol açmıştı.

Baumgertner’in son yıllarda Güney Kıbrıs’ta yaşadığı, Limasol’da Rus göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede ikamet ettiği bildirildi.

Ölümüne ilişkin soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılmayı bekliyor.