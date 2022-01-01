Şahin ve Türeci'nin resimlerinin Euro banknotların üzerine basılması önerildi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 16:40

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni Euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro'nun 20. yılında Euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.



