Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması: Pandemiyi bitirmek için yeterli değil
BioNTech firmasının CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozunun Omicron'dan koruduğunu ama özellikle bu kış önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Pfizer ile beraber koronavirüs aşısı üreten Alman şirketi BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, Fransız Le Monde'ye açıklamalarda bulundu.
Duvar'ın aktardığına göre Şahin, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının üçüncü dozda yüzde 70 ila 75 etkili göründüğünü söylese de, Omicron'a karşı şu an için sadece aşıların yeterli olmadığı uyarısı yaptı.
Şahin, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden aşı konusunda gelen ön verilere göre Pfizer-BioNTech aşısının Omicron'dan 'üçüncü doz sonrası yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila 40 oranında koruduğunu' söyledi.
Aşının Omicron'a karşı koruma oranı konusunda özellikle İngiltere ve Almanya'dan gerçek yaşam verilerini beklediğini belirten Şahin, "Omicron'a karşı zaman içinde koruma kaybı olacaktır. Bu çok muhtemel ama bunun hızını ölçmemiz gerekiyor" dedi.
Şahin, "Öngörülerimi ön laboratuvar sonuçlarına değil gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. İlk virüse karşı elde ettiğimiz yüzde 95 koruma oranından uzak olduğumu açık. Fakat aşımızın üçüncü dozu hastalığın herhangi bir formuna karşı yüzde 70 ila 75 koruma sağlıyor görünüyor, ki bu bir aşı için genel olarak iyi bir sonuç. Ve daha ağır hastalık açısından bu oranın da ötesinde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
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