Sahra hastanesi heyeti Gazze'de

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:19

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:20

Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Gazze'ye ulaştı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen 'Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye geçti.

Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirmişti.

Katar yönetimiyle, bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze’ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğun bildirilmişti.