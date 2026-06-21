Sahte afet alarmı Brezilya’yı karıştırdı: Cep telefonlarına gizemli uyarı gönderildi

Brezilya’da cumartesi sabahı farklı eyaletlerdeki cep telefonlarına gönderilen gizemli acil durum uyarısı paniğe neden oldu. “Aşırı uyarı” kategorisinde yayımlanan mesajda yalnızca “misantropi4” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

Brezilya hükümeti, söz konusu uyarının yetkisiz şekilde gönderildiğini ve olayın muhtemel bir hacker saldırısından kaynaklandığını duyurdu.

Cep telefonlarına ulaşan “misantropi4” ifadesinin, Portekizce “misantropia” kelimesinin değiştirilmiş hali olduğu belirtildi. Türkçede “insanlardan nefret etme” ya da “insanlığa karşı duyulan derin hoşnutsuzluk” anlamına gelen kelimede, sondaki “a” harfinin yerine “4” rakamının kullanılması dikkat çekti.

Bu tür harf-rakam değişimleri, hacker kültüründe yaygın olarak kullanılan “leetspeak” adlı yazım biçimiyle ilişkilendiriliyor.

Sahte uyarının ilk olarak ülkenin güneyindeki Paraná eyaletinde görüldüğü, birkaç dakika sonra ise Sao Paulo ve Rio de Janeiro gibi büyük kentlerdeki cep telefonlarına da ulaştığı bildirildi.

Brezilya’daki acil durum uyarı sistemi, belirli bir coğrafi bölgedeki cep telefonlarına operatör ya da telefon numarası fark etmeksizin kısa mesaj gönderilmesine olanak tanıyor. Sistem, ABD’de kullanılan kablosuz acil durum uyarılarına benzer şekilde çalışıyor.

UYARI PLATFORMU DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Brezilya Ulusal Sivil Savunması, mesajın Ulusal Sivil Koruma ve Savunma Sistemi’ne bağlı yetkili kişiler tarafından gönderilmediğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, uyarının sistem dışından biri tarafından uzaktan tetiklendiği belirtilerek, “Gönderilen mesaj ‘Aşırı Uyarı’ türündeydi ve ‘misantropi’ kelimesini içeriyordu. Bu muhtemelen bir hacker saldırısıdır” denildi.

Yetkililer, olayın ardından Ulusal Sivil Savunma’ya ait uyarı platformunun geçici olarak çevrim dışı bırakıldığını duyurdu. Sistemin, gerekli güvenlik koşulları sağlandıktan sonra yeniden kullanıma açılacağı belirtildi.

São Paulo Sivil Savunması, mesajın kendi ekipleri tarafından gönderilmediğini ve bu düzeyde bir acil uyarıyı gerektirecek herhangi bir olay kaydı bulunmadığını bildirdi.

Rio de Janeiro Sivil Savunması da kentte resmi bir uyarı yayımlanmadığını açıkladı. Kurum, kullanıcılara ulaşan mesajın federal hükümete bağlı uyarı sistemindeki bir sorun ya da yetkisiz müdahaleden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Paraná eyaleti hükümeti ise uyarının eyalet Sivil Savunması tarafından tetiklenmediğini, Curitiba ve çevresinde ciddi bir afet ya da hava olayı beklentisi bulunmadığını duyurdu.

SMS YOLUYLA DA GÖNDERİLDİ

Bazı bölgelerde yurttaşların aynı içerikte mesajı SMS olarak da aldığı bildirildi. São Paulo ve Rio de Janeiro’daki bazı kullanıcılar, “misantropi4” ifadesinin yer aldığı mesajın cep telefonlarına kısa mesaj olarak ulaştığını aktardı.

Olayın ardından Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Kurumu Anatel ve ilgili kurumlar, mesajın kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.

Sahte uyarı, Brezilya’da kamuya ait acil durum bildirim sistemlerinin güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı.

Yetkililer, mesajla bağlantılı herhangi bir doğal afet, güvenlik tehdidi ya da acil durum bulunmadığını vurgulayarak yurttaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.