Sakarya gaz sahası için İngiliz ve Fransız şirketlerle anlaşma yapıldı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 14:23

Deniz ve denizaltı enerji projelerine mühendislik hizmetleri veren Subsea 7 şirketi ve Sclumberger konsorsiyumu, Sakarya doğalgaz sahasının geliştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile anlaşma yaptı.

Subsea 7 tarafından yapılan açıklamada Subsea 7'a düşen işin 750 milyon doların üzerinde büyüklükte olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre anlaşma su altı imalat tesislerini, erken dönem üretim tesisinin çeşitli işlerini ve 170 km deniz altı boru hattı döşenmesini içeriyor.