Saldırı emrini hastaneden verdiği ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulması kararını tedavi gördüğü hastanede verdiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu kararın Austin tarafından, tedavi gördüğü "Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden" verildiği kaydedildi.
Prostat kanseri tedavisi gören Savunma Bakanı'nın ne zaman taburcu edileceği bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından gerekli bilgilendirme yapılmamasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapmıştı.
Söz konusu durumun bir "muhakeme hatası" mı olduğu sorusuna "evet" yanıtını veren Biden, Austin'in liderliğine ise hala güvendiğini ifade etmişti.
Biden ayrıca dün, Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.
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